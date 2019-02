Des capsules de café recyclables ?

La légende dit que les capsules Nespresso sont très polluantes, et que ces petites capsules en aluminium ne se recyclent pas. Or ça serait totalement faux... D'ailleurs, Nespresso a invité une partie de la presse à visiter l'usine qui recycle à Lichtenvoorde, aux Pays-Bas.

De l'aluminium pour préserver les arômes du café

Nous avons appelé Astrid Haas, responsable technique et de qualité chez Nespresso Bénélux, pour savoir ce qu'il en est réellement. Elle rappelle que c'est l'aluminium qui a été choisi comme matière car cela permet de préserver les arômes du café. Ensuite, l'aluminium est 100% recyclable. Cela permet aussi une création de café, une tasse de café avec précision. On n'utilise le café que dans les quantités dont on a besoin, puis par après on n'utilise que la quantité d'eau dont on a besoin et la quantité d'électricité dont on a besoin. C'est pour cela que ces capsules sont utilisées, et en plus on évite le gaspillage de matières primaires qui, si l'on regarde toute la durée de vie d'une capsule, a un plus grand impact de part l'emballage et pas la capsule et l'emballage en soi.

Nespresso a la capacité de recycler toutes les capsules qui sont mises sur le marché. Pour l'instant, une capsule sur quatre leur revient. Nespresso souhaite qu'il y ait plus de personnes qui ramènent leurs capsules car ce taux de recyclage devrait augmenter.

Les capsules, pas reconnues comme emballage

Les capsules ne sont pas reconnues comme un emballage, donc elles ne peuvent pas aller dans un sac PMC. Et même si elles étaient acceptées dans un sac PMC, les capsules sont éjectées au début du process du tri dans les centres de tri et elles partent à l'incinération. C'est la raison pour laquelle Nespresso a mis son propre système en place. Dans certains pays, comme en Allemagne par exemple, on peut jeter ses capsules Nespresso dans des sacs équivalents PMC. Elles ont été reconnues comme emballage. Ils atteignent des taux de recyclage au dessus des 80%. Ils ont fait en sorte que leurs centres de tri soient équipés pour pouvoir les trier. Du côté du Bénélux, un mouvement est en train de se faire pour que les capsules soient recyclables dans le collectif.

Lorsqu'une capsule est recyclée, tout ce qui revient en aluminium est mis à part pour être réutilisé en capsule de café par après. Le café est utilisé dans un processus de méthanisation pour en faire du biogaz. Du compostage se fait également.