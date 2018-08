Des applications pour organiser son covoiturage

Petit à petit, c'est la reprise du travail pour certains et les routes s'encombrent à nouveau. Et beaucoup de travailleurs se rendraient seuls et en voiture au travail.

Résultat, il faut que l'on paie seul son carburant, on peste dans notre voiture sur ces foutus bouchons et... il n’y a personne qui est là pour nous écouter. Mais la solution est là : le covoiturage. Ce dernier est rendu possible grâce à certaines applications, gratuites elles aussi et à télécharger sur votre smartphone Androïd ou Apple.

ComOn, Karzoo et Kowo

Tout d'abord il y a ComOn (à télécharger sur l'Apple Store ou sur Google Play), c'est le réseau de covoiturage en Wallonie. L'application est créée par Taxistop. Vous la téléchargez, renseignez si vous êtes conducteur ou passager, l’endroit d’où vous partez et où vous voulez vous rendre, la date, l’heure et il n'y a plus qu’à choisir parmi les proposition de la plateforme.

Si le téléchargement de l’application est gratuit, les conducteurs définissent eux-mêmes leurs tarifs qui peuvent donc pas mal varier. À titre d’exemple, via l’application Karzoo, pour un voyage de Louvain-la-Neuve à Bruxelles, il faudra débourser entre deux et sept euros. Autre application qui tend un peu plus vers le gratuit total : Kowo (à télécharger sur l'Apple Storeou sur Google Play). Il s'agit de covoiturage entre collègues d'une même entreprise ou d'une entreprise toute proche.

D'un point de vue indemnisation, il n'y a pas d'indemnisation financière. Par contre, il y a un avantage fiscal pour les covoitureurs qui n'ont pas de voiture de société. Kowo propose aussi d'autres avantages en plus avec différentes entreprises type petit-déjeuner offert, car-wash, bon cadeau et autres pour certaines personnes qui ont atteint un certain pallier de kilomètres covoiturés.

Donc si vous en avez marre de faire vos trajets jusqu'au travail seul, n'hésitez pas à vous rendre sur l'une de ces trois applications.