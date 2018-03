Déjà testé le Baby Yoga?

Le baby yoga, concept déjà bien développé dans les pays anglo-saxons et en Asie, débarque chez nous !

Depuis peu, le centre périnatal " Ressources périnaturelles " à Ixelles propose cette méthode aux jeunes parents et leur bébé. Nathalie Avidar encadre ces séances. " C’est une méthode qui est principalement basée sur le renforcement du lien entre la mère et le bébé. Pour le bébé, ça concerne l’éveil corporel, la prise de conscience de son corps dans l’espace, de son équilibre. "

Déroulement d’une séance

La maman et le bébé font chacun des postures de yoga, le tout sur une musique douce. Le but est qu’ils se relaxent en ensemble. La séance où nous sommes allés était réservée aux bébés entre 3 et 6 mois. Pour eux, c’est en quelque sorte une alternative à la psychomotricité. " La base de tout c’est le renforcement de la nuque et du dos. On le fait avec des postures et des petits exercices pour le bébé sur sa maman. Par exemple, il va être couché sur les cuisses de sa maman ou va rouler sur elle. " Ce n’est pas vraiment similaire à un cours de yoga traditionnel. Tout d’abord, cela dure moins longtemps. En effet, une séance de baby yoga dure environ trois quarts d’heure. De plus, les postures ne sont pas enchainées comme dans un cours de yoga car ici, tout tourne vraiment autour du bébé.

Rencontres entre mamans

Bien que l’idée soit aussi d’accompagner les mamans dans leurs premières semaines de maternité. Cela permet également aux mamans de faire connaissance. C’est un des objectifs fixés au sein du centre périnatal " Ressources périnaturelles ". " Quand on vient au cours de baby yoga c’est pour se détendre et faire des exercices en complicité avec son bébé. Mais c’est aussi rencontrer d’autres mamans qui ont des bébés de la même tranche d’âge, se parler, se dire qu’on a mal dormi. C’est vraiment pour créer une communauté de parents " explique Marine Debuyst, une des fondatrices du centre.

L’avis d’une pédiatre

Le docteur Véronique Cannella, qui fait elle-même du yoga, ne connaissait pas cette pratique. Elle semblait un peu dubitative quant aux positions pour les bébés. Pour elle, c’est plus un moment qui permet d’apaiser les mamans en présence de leur bébé. Par contre, elle explique qu’elle conseille souvent le yoga aux enfants qui ont des problèmes de sommeil. Par exemple, pour les enfants de 3 - 4 ans jusqu’à l’adolescence.

Pour le portefeuille

Il faut compter 15 euros pour un cours ou 65 euros pour 5 cours. Notez qu’il y a une réduction de 5% pour les personnes qui sont membres du centre périnatal. Les réservations peuvent d’ailleurs se faire facilement en ligne. Le prochain cours aura lieu vendredi 2 mars à Ixelles.

