Découvrez l'Urivabo... qui couple urinoir et lavabo!

La plupart des hommes oublieraient de se laver les mains après avoir avoir fait pipi... Et quand on dit qu'ils oublient, c'est parce qu'on leur accorde le bénéfice du doute, n'est-ce pas mesdames? Pour leur faciliter la tâche, un Belge a eu une idée géniale : créer un objet couplant lavabo et urinoir; l'UriVabo.

Olivier Coddens, son inventeur, donne quelques précisions sur ce concept plutôt intéressant... Il précise que l'UriVabo est composé de deux éléments : l'urinoir en partie basse et le lavabo en partie haute. Les avantages, ce sont un gain de place et surtout, inciter les hommes à se laver les mains pour ensuite récupérer l'eau du lave-mains et rincer la cuvette de l'urinoir. Jusqu'à présent, c'est surtout le monde de l'Horeca qui est intéressé par le concept, mais il y a aussi des espaces publics et des écoles qui sont également demandeurs.

Pour un UriVabo, comptez 900€, et cela sans la robinetterie. Cette dernière vous coûtera entre 200 et 500€. C'est sans doute un coût, mais si vous faites la comparaison avec un urinoir classique qui vous coûte 700€, prix auquel vous devez ajouter deux robinetteries, deux arrivées d'eau et deux décharges, vous êtes quand même gagnant. En effet, en fin de compte, vous gagnerez de la place, ce qui vous coûtera moins cher pour l'installation. Et puis surtout, vous bénéficierez d'une réduction de 30% sur votre facture d'eau grâce à ce système de récupération d'eau.

A Mons, un restaurant qui disposait de peu d'espace est le premier a avoir installé un UriVabo. Les échos sont positifs, reste à voir si d'autres consentiront un tel investissement...

L'article original est à lire sur RTBF INFO...