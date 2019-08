De nouvelles mesures sur le site 2ememain pour ne plus se faire pigeonner

On a beaucoup parlé des arnaqueurs que l’on rencontre sur le site de 2ememain.be. Tout le monde connaît leur discours habituel, c’est souvent le même : "Je suis prêt à mettre plus d’argent mais je suis coincé", "Je vous envoie un coursier qui vous donnera l’argent en main propre… Mais pour la transaction j’ai besoin de vos coordonnées bancaires", etc.

C’est bien sûr de l’arnaque ! Mais voilà que 2ememain.be annonce de nouvelles mesures pour chasser les pirates. Nous avons appelé Alain Buyle, pour y voir plus clair. Il explique que par jour, il y a entre 60.00 et 70.000 nouvelles annonces. Là-dedans, on peut trouver une série d’arnaqueurs qui essaient de prendre les coordonnées bancaires.

Une liste rouge

Il y a une liste rouge sur le site, et celle-ci change de jour en jour. Le site est averti par les utilisateurs, et dès qu’il y a des personnes qui sont en train de faire des tentatives de fraude, le site examine la situation et décide alors soit d’enlever la petite annonce, soit de bloquer la personne qui essaie de frauder.

Des services qui vont augmenter la sécurité de la plateforme

Pendant les mois de juillet et d’août, il y a eu une hausse de tentative de fraude. Pour éviter cela, des filtres automatiques ont été installés et ils permettent de détecter les tentatives de fraudes. Il y a aussi des spécialistes en sécurité qui développent en permanence des solutions pour stopper des tentatives de fraudes automatisées.

À présent, la nouvelle plateforme permet de développer des solutions qui vont permettre de conclure le marché et de faire des paiements sur le site même de 2ememain.be sans devoir quitter la plateforme. Dans le futur, un service de transport de colis sera également disponible. Ces deux mesures vont encore considérablement augmenter la sécurité sur la plateforme 2ememain.