Crèmes solaires pour enfants : Le meilleur ne se trouve pas toujours en pharmacie

A un mois des vacances, Test-Achats vient de sortir son grand test des crèmes solaires. Il n'y a pas de grand drame, mais une mise en garde dans la catégorie enfant - sprays pour enfants protection 50.

14 sprays sur le banc d'essai

En effet, quatorze sprays solaires SPF 50+ pour enfants étaient sur le banc d’essai et une conclusion en est ressortie : il n'est pas nécessaire de creuser son portefeuille pour se procurer de bonnes crèmes solaires. Les trois produits ayant obtenu les labels « Meilleur du test » et « Maître Achat » sont d'ailleurs vendus en grande surface. Le lieu de vente n'est donc plus un critère de qualité selon Test-Achats. Par contre, deux sprays testés n'ont pas vraiment reçu d'éloges. « Le spray sur les quatorze qui pose vraiment problème, c'est le spray de la marque Isdin. Pourquoi pose-t-il problème? Car il prévoit une protection 50+, protection élevée que les parents choisissent pour leurs enfants et très jeunes enfants, et en réalité les tests que nous avons effectués en laboratoire ont démontré que l'indice de protection de la crème n'était pas 50+ mais seulement 15! C'est tout à fait inacceptable. De plus, cela donne un sentiment de sécurité aux parents, et ça peut mettre en danger la santé de l'enfant. Le deuxième spray qui posait problème de manière moins grave, mais tout de même, c'est celui de la marque Uriage, qui lui respectait bien le facteur de protection. Mais qui contenait un perturbateur endocrinien. Et nous estimons que dans des produits destinés à de jeunes enfants, ce type de substance n'a absolument pas sa place et nous avons demandé au fabricant de la retirer » explique Julie Frère, Porte-parole de Test-Achats.

Test-Achats a donc adressé un courrier aux fabricants des deux sprays concernés. Pour le produit de la marque Uriage, celui qui contiendrait des perturbateurs endocriniens, Test-Achats a simplement demandé à ce que le laboratoire retire ce perturbateur endocrinien de la composition du produit solaire. Pour l'autre, Isdin, l'organisation de protection des consommateurs a demandé son retrait pur et simple. Le SPF Santé Publique, prévenu de ces tests, soutient cette position et a ordonné lui aussi, le retrait du spray.

La qualité, pas toujours en pharmacie

Heureusement, à part ces douze produits, les autres ne posent pas problème. Il en ressort d'ailleurs un constat qui n'est pas neuf : il n'est pas nécessaire de se tourner vers les produits vendus en pharmacie pour avoir de la qualité. Dès lors, vers quels produits faut-il se tourner? Quels sont les trois premiers du classement Test-Achats? « Dans notre classement des marques qui ont très bien réussi le test, les marques de Kruidvat, de Lidl et également Zenova, marque de crème vendue dans les magasins Action » précise à nouveau Julie Frère.

Avec des prix attractifs en plus, puisqu’ils coûtent entre 4,95 euros et 8,99 euros. Le Cien sun spray for kids de Lidl par exemple se classe sur la plus haute marche en ne coûtant que 5,99 euros. Pour ce test, Test-Achats a gardé comme critères le fait que l'indice de protection solaire soit bien respecté, la présence d'allergènes et de perturbateurs endocriniens, ainsi que l’étiquetage mais pas que... Test-Achats a également réalisé un test de satisfaction par rapport à la façon dont la crème s'applique, si elle s'étale bien, si elle agréable, si elle sent bon, etc. Il y a aussi un panel de consommateurs qui testent les différents produits.

Les résultats complets de ces tests sont à retrouver sur le site de Test-Achats.