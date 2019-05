Crash-tests pour les motorhomes : toujours inquiétants

Ce n’est pas une nouvelle très réjouissante à l’approche des vacances, mais les crash tests des motorhomes sont toujours inquiétants… L’administration suédoise des transports a volontairement projeté deux motorhomes à une vitesse de 64 km/h contre un bloc et un mur de béton. Un crash-test, similaire à ceux de l’organisme Euro NCAP, le site officiel du programme européen d’évaluation des nouveaux modèles de voitures.

Motorhome semi-intégral et intégral

Le premier crash-test a été réalisé avec un modèle semi-intégral (intégrant un châssis et une cabine d’utilitaire). Lors de l’impact, le siège conducteur s’est détaché et s’est retrouvé projeté vers l’arrière, pour s’écraser contre le siège-bébé ; la cabine est littéralement écrasée sous le choc.

Le second test a été réalisé avec un intégral (carrosserie profilée d’un seul tenant). Sous la violence du choc, le motorhome s’est complètement disloqué au-delà de l’essieu avant. L’habitacle, lui, s’écrase jusqu’à la seconde rangée de sièges ! La carrosserie se désolidarise en outre presque entièrement du châssis.

Pas de crash test en Europe

Pour faire un peu le point à ce sujet, nous avons contacté Bart Decuyper, Président de la BCCMA (la Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association). Il explique qu’en Europe, il n’existe pas vraiment un test de crash pour motorhome. En Suède, ils ont essayé de faire une simulation de test. Mais en fait, un camping-car c’est un mix entre un utilitaire et un véhicule de loisir. Le motorhome semi-intégral se rapproche le plus d’un véhicule utilitaire, mais même un véhicule intégral est intéressant au niveau de la sécurité. Ils sont à peu près similaires.

Il faut faire attention, car les tests ont été faits avec des anciens véhicules. Naturellement, quand on fait un test, on ne prend pas un véhicule très récent… Ces véhicules testés n’étaient pas équipés de système ABS et de ceinture trois points. Donc à ce niveau-là, les fabricants ont vraiment évolué. Selon Bart Decuyper, le test n’est peut-être pas tout à fait juste.