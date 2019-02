Contrôle sur 101 produits étiquetés artisanaux : 52 ne l'étaient pas tout à fait

L’inspection économique a mené une série de contrôles sur les produits étiquetés artisanaux. Sur 101 produits (comme de la confiture, de la charcuterie ou encore de la pâtisserie), 52 n'étaient pas artisanaux. Quatre producteurs ont d'ailleurs déjà avoué le caractère trompeur de la mention, même si les informations sur sa composition sont correctes.

Une notion claire pour l'artisan mais pas pour le produit

Nous avons interviewé Aline Van Den Broeck sur le sujet, et celle-ci rappelle que jusqu'il y a peu, il n'y avait pas de législation précise au niveau du caractère artisanal d'un produit. En Belgique, nous avons une législation très claire pour ce qui est de l'artisan lui-même, mais pas du produit.

C'est quelque chose qui a été dénoncé déjà chez Test-Achats en 2017. Une série de produits avait été ciblée où on réalisait que la mention artisanale, traditionnelle ou recette authentique était juste un argument commercial complètement vide de sens. Suite à cette enquête de Test-Achats, les choses avaient pas mal bougées, certains fabricants avaient en effet adapté leur étiquette en admettant que c'était un produit purement industriel. Et le SPF Economie a élaboré des lignes directrices, des critères auxquels il faut se raccrocher pour déterminer si oui ou non, nous sommes bien en présence d'un produit artisanal.

Un produit artisanal avec de vrais ingrédients, sans arômes et colorants

Lorsqu'on parle de "non conformité" sur l'aspect artisanal, cela veut dire qu'on n'est pas en présence d'un produit artisanal, cela ne veut pas dire que le produit est dangereux. Ce n'est pas un produit avec des qualités intrinsèques, de vrais ingrédients authentiques, c'est un produit qui comporte des additifs, des arômes, des colorants, et des tas d'autres choses que l'on ne retrouve pas dans notre cuisine et qui ne sont pas utilisés quand on crée soi-même un produit alimentaire. Cela veut sans doute aussi dire que c'est un produit qui a suivi un processus de fabrication purement mécanique et qu'il n'y a pas eu d'intervention manuelle comme un artisan l'aurait fait.

Quand on parle d'artisanat, c'est avec quelqu'un qui utilise de vrais ingrédients et qui n'y met pas des tas d'arômes et des colorants, donc ces ingrédients ont des qualités intrinsèques, réelles. C'est un artisan qui le fait manuellement ou en tout cas pour la majorité du processus. Et finalement, c'est un artisan qui le fait à petit échelle ou à très petite échelle. Mais lorsque le consommateur achète son produit, il n'a pas nécessairement l'information de l'échelle de production. Il a l'information des ingrédients, dans la liste des ingrédients, mais il faut déjà qu'il fasse la démarche de regarder cette liste. Le consommateur sera a priori plus attiré par l'appellation "artisanal" ou même par les images, les photos,...