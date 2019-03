Collecte d'anciens téléphones dans les écoles

La Wallonie dit stop aux gobelets! Cette dernière veut anticiper une directive européenne qui est en cours de négociation et qui concerne les déchets que l’on retrouve le plus sur les plages... Et parmi ceux-ci, on trouve les gobelets en plastique.

De nombreux matériaux précieux dans les anciens GSM

Dans ce mouvement vert, nous pouvons noter également une grande collecte de GSM, qui va être organisée dans les écoles. En marge du grand nettoyage de printemps qui devrait mobiliser 100 000 wallons, les autorités wallonnes sont persuadées que tout le monde a chez soi, entre deux et trois téléphones. Une collecte est donc organisée du 1er avril au 4 avril. C'est Recupel qui s'en charge.

Nous avons appelé Claude Detremmerie, Responsable de projet Collecte ponctuelle chez Recupel. Ce dernier explique qu'après recyclage, il y a un bon nombre de matériaux précieux qui se trouvent dans les GSM et qui sont recyclés en matière première de base. Tout ce qui va être collecté en Belgique restera en Belgique, le recyclage se fait par les centres de recyclage de Recupel.

Entre 2 et 4 anciens téléphones dans les tiroirs des ménages

Chez Recupel, tous les deux ans ils réalisent une étude dans les ménages. En moyenne, un ménage moyen a entre deux et quatre GSM non utilisés dans ses tiroirs. Du 1er au 4 avril, en marge du grand nettoyage de printemps et suite à une initiative du cabinet du Ministre Di Antonio où Recupel figure comme support logistique, une grande action aura lieu dans les écoles. Recupel livre les boîtes de collecte et va les enlever et les traite par après. Il est simplement demandé aux élèves de déposer les GSM dans les boîtiers de collecte prévus à cet effet.

Pour l'instant, il existe d'autres filières pour les vieux GSM non utilisés. Il y a bien sûr les parcs de recyclage mais il y a également les points de recyclage, que l'on retrouve dans de nombreux magasins (plus de 2 500 sont actuellement installés en Belgique). Il s'agit des boîtiers bleus que vous pouvez retrouver dans les magasins.

Si vous souhaitez inscrire votre école pour cette collecte, rendez-vous sur le Portail de la Wallonie.