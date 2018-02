Carnaval:Les maquillages pour enfants ne sont pas sans risque pour la santé

Qui n'a jamais grimé ses enfants lors d'une fête ou d'un anniversaire? En période de carnaval, les pinceaux et les palettes vont ressortir. Nous nous sommes penchés sur les produits de grande distribution. Nous avons écumé de nombreux magasins pour voir quelles sont les marques les plus vendues et surtout s'intéresser à leur composition? Facile à appliquer? Sans danger pour la santé? Voici 4 kits de maquillage:

Nous avons soumis ces produits à Cristina Via, maquilleuse professionnelle et Linda Hompesch, grimeuse et spécialiste du body painting. Elles ont tout testé. Un critère important d'achat: utiliser des maquillages à l'eau plutôt que des produits gras. Ensuite, la couvrance est capitale. Plus un maquillage est couvrant, moins il faudra en utiliser pour obtenir un bon résultat. Et ce sera plus facile pour démaquiller l'enfant par la suite.

Les ingrédients à éviter

La facilité d'application est une chose. La santé en est une autre. Apprendre à lire la composition des produits peut vous aider à choisir. Le Dr. Lara El Hayderi, dermatologue au CHU de Liège s'est prêtée à l'exercice. Et là, c'est la douche froide. Les 4 produits contiennent des ingrédients qui sont en réalité des allergènes potentiels:

Propylène glycol

Phenoxyethanol

Paraffinum liquidum

Sorbitan laurate

Tocopherol

Lanolin

BHT

Propylparaben

Methylparaben

Ces composants peuvent faire des dégâts en cas d'exposition prolongée et régulière. "Plus on va être en contact avec ces allergènes, plus on risque d'avoir une réaction de sensibilisation et à long terme, d'avoir des réactions de type eczéma, allergies diverses. Plus la durée d'exposition à un allergène est longue et plus l'enfant risque de faire des réactions cutanées", explique le Dr. El Hayderi.

Aucun des produits n'est donc sans danger. Ces maquillages ne peuvent être utilisés en dessous de l'âge de trois ans. Le contact avec les yeux et les lèvres peut également s'avérer risqué. Mieux vaut les tester sur une petite partie de la peau pour voir si l'enfant ne fait pas de réaction allergique. La plupart des marques le précisent sur la notice d'utilisation. Crazy Color, quant à elle, ne mentionne rien en langue française. Ce produit est vraiment à proscrire. Il contient 5 allergènes potentiels sans en avertir clairement les utilisateurs.

Le maquillage doit donc rester un moment exceptionnel réservé au fête. On conseillera de démaquiller rapidement l'enfant après chaque événement. Il faut réduire la durée d'exposition au maximum. Enfin, il existe des produits à la composition plus sûre. Ils sont malheureusement plus chers. Apprendre à reconnaître les ingrédients nuisibles vous aidera à choisir en connaissance de cause.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...