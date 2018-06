Carlo va dans ton frigo: rendez-vous chez des végétariens

Pour la dernière séquence "Dans ton frigo", nous nous sommes rendus chez Nadia et Patrick. Madame travaille pour la beauté de son jardin, Monsieur approfondit ses connaissances. Et dans cette maison, on mange de tout sauf de la viande.

Patrick nous explique : "On a tout à fait arrêté la viande. Au début, on mangeait de la viande. Puis on a eu des problèmes avec la qualité. Ensuite on a trouvé des viandes de meilleure qualité. On avait même le nom de la bête qu'on mangeait. Puis on s'est demandé au final, pourquoi manger des bêtes? Pourquoi ne pas arrêter? Et donc maintenant, on ne mange plus du tout de viande".

Dans le frigo de ces deux végétariens, Carlo a trouvé son bonheur pour l'apéro et la préparation de deux sauces, l'une à base de yaourt, de menthe, d'huile d'olive et d'ail et l'autre à base de purée de sésame, d'ail, de jus de citron et d'eau. Pour le plat principal, Carlo prépare des asperges, des fanes de carottes coupées très finement, ainsi que la verdure de choux blanc... le tout rissolé dans une poêle. A cela, il ajoute des œufs pochés : de l'eau et du vinaigre blanc dans un poêlon et c'est la réaction attendue, une cuisson parfaite.

Une fois les assiettes dressées, Nadia, Patrick et Carlo sont à table au jardin et peuvent enfin déguster. Moralité : pour Nadia et Patrick, Carlo et son équipe peuvent revenir quand ils veulent.

Recette de Carlo : Asperges, fanes de carottes, feuilles de chou fleur et œuf poché

Ingrédients:

1kg d'asperges blanches

4 œufs

150 g de beurre

Vinaigre blanc

Les feuilles d’un chou fleur

Quelques fanes de carottes

Sel, poivre

Préparation:

Porter une grande casserole d'eau froide à ébullition, saler et y plonger les asperges tête en haut.

Laisser cuire une dizaine de minutes en fonction de la grosseur.

Tester la cuisson avec la pointe d'un couteau. Égoutter.

Hacher le persil menu au couteau.

Faire fondre le beurre à feu très doux, réserver.