Boîtier IPTV : légal ou pas ?

Vous souhaitez obtenir des chaînes de télévision pour pas cher ? De plus en plus de personnes s’équipent avec l’IPTV. C’est donc la panique pour VOO, Proximus et Telenet.

Mais qu’est-ce que l’IPTV ? Il s’agit d’un abonnement qui donne accès à toutes les chaînes du monde grâce à un petit boîtier, un décodeur, et ce pour un très faible montant.

Nous avons appelé Paul Van Den Bulke, avocat spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication pour le cabinet AKD. Ce dernier explique qu’il y a des boîtiers IPTV (Internet Protocol Television) qui sont tout à fait légaux, comme Proximus et Telenet. Ceux-ci payent des droits pour capter des signaux et les redistribuer vers des consommateurs. Le problème, c’est qu’il y a des distributeurs qui ne payent pas les droits et qui vont capter les signaux via des sites, via de la reproduction illicite et qui vont offrir ces émissions ou ces films aux consommateurs.

Des contrefaçons technologiques

Cela dit, on peut remarquer qu’il y a une certaine performance technologique derrière tout cela, comme on pourrait le remarquer chez des hackers ou chez des contrefacteurs. Lorsque vous construisez des contrefaçons, il y a des contrefaçons "simples" telles qu’une paire de lunettes, ou une marque contrefaite. Mais il y a aussi des contrefaçons technologiques, comme des freins d’avion, des produits pharmaceutiques, etc. Tout cela n’est pas très différent du monde matériel.

Avoir un abonnement VOO, Proximus, Telenet ou Netflix, tout le monde sait que c’est légal. Par contre, si vous achetez un boîtier pour un prix défiant toute concurrence, c’est la même chose que lorsque vous achetez un vêtement. Le prix indique déjà qu’il y a un problème et alors il y a beaucoup de chance que ce soit illégal…

Un prix anormal

Si vous avez acheté un boîtier dans un magasin et que le vendeur vous l’a vendu de bonne foi, vous risquez tout de même quelque chose. Le titulaire des droits devra prouver que le consommateur savait ou devait savoir qu’il avait acquis ce boîtier illégalement. Une des manières de le prouver, c’est de montrer au tribunal que le prix est un prix anormal. De la même manière, quand vous achetez une Rolex à 50€, vous devez savoir qu’il s’agit d’une contrefaçon.

En bref, ce qu’il faut surtout retenir, c’est que l’IPTV est un service illégal et que si vous cédez à la tentation, vous risquez des poursuites judiciaires.