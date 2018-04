Blanches, vertes, etc... c'est le retour des asperges!

Avec le printemps réapparaissent les asperges. En savoir un peu plus n'est donc pas sans intérêt pour un légume qui peut coûter de 10 à 15 euros le kilo et même plus! Nous avons fait le point avec Robert Rémy.

On pourrait penser qu'il y a plusieurs variétés d'asperges (vertes, blanches, violettes,...) or il n'y en a qu'une! La couleur de ces asperges dépend exclusivement du mode de culture. L'asperge blanche va pousser dans un monticule de terre à l'abri complet de l'air et de la lumière, la verte par contre va pousser à l'air libre. Quant à la violette, il s'agit d'une asperge blanche dont on laisse le bourgeon percer légèrement le sol.

C'est durant les mois d'avril à juin que la qualité des asperges est la meilleure. De plus, en les consommant durant cette période, nous adoptons une attitude responsable car il faut beaucoup moins d'énergie pendant cette période pour le chauffage des serres, et donc pour la production de ces asperges.

D'où vient cette odeur?

Concernant l'odeur de l'asperge dans les urines, on sait aujourd'hui que l'asperge renferme un acide aminé qui dans notre organisme se transforme en un composé soufré volatil qui est éliminé par l'urine et qui est responsable de cette odeur. Étrangement, certaines personnes détecteront cette odeur et d'autres pas...

Deux conseils peuvent vous accompagner pour choisir des asperges bien fraîches:

Des tiges bien fermes et cassantes et une tête compacte. L'idéal, c'est de les consommer rapidement après l'achat. A la rigueur, on peut les conserver 4 à 5 jours dans le réfrigérateur et dans un linge humide.

Les vertes ont une saveur légèrement sucrée et les blanches (qui sont les seules que l'on doit peler avant préparation) ont plutôt un goût de noix voire de noisettes...

