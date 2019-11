Black Friday : des réductions déjà présentes en magasin

Vendredi, c'est le black friday ! Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut désormais parler de semaine du black friday. En tous cas, c'est ce vers quoi on va outre-Atlantique.

Cette institution commerciale qui suit le jeudi de Thanksgiving prend de plus en plus de place. Une tradition américaine que nous explique Pietro Zidda, Professeur de marketing à l'université de Namur. " C'est le vendredi qui suit la fête de Thanksgiving et aux Etats-Unis c'est très important car on remercie les anciens d'avoir "créé les Etats-Unis" en quelque sorte et toutes les valeurs américaines. Beaucoup plus qu'à Noel, toutes les familles se rejoignent donc. Il se fait que dans les années 50, beaucoup d'états ont commencé à donner congé à tous leurs employés évidemment pour Thanksgiving et pour le vendredi qui suivait. Les distributeurs en ont profité en se disant que les gens sont en famille, et que c'est donc l'occasion ".

Des réductions sont donc proposées du lundi au vendredi. Et comme de nombreuses traditions américaines, celle-ci est récupérée en Europe aussi. Surtout avec des sites comme Amazon, qui règnent sur le commerce international. Puis chez nous, les commerçants ont vu l'occasion qui faisait le larron. " Chez nous, les distributeurs ont envie d'animer leurs ventes, la relation qu'ils ont avec leurs clients et sont en quelque sorte avides de toute activité qui pourrait justifier l'offre de promotion spéciale. Y-a-t-il plus de promotions à ce moment-là qu'aux périodes de soldes qu'à noël ? Ce n'est pas sûr ". Pas sûr du tout même ! Il est donc important de vérifier les offres qu'on vous propose et vous renseigner sur le prix du produit que vous comptez acheter quelques jours voire quelques semaines à l'avance, une réduction de 40% ne tombe pas du ciel.

Des offres déjà présentes dans les magasins

Malgré tout, ces promotions fonctionnent. Si bien que les offres du black friday sont déjà présentes en magasins alors que nous ne sommes que lundi. Si vous vous rendez sur les sites de quelques grandes enseignes, vous verrez que des promotions sont déjà disponibles. Un tour dans les prospectus de quelques supermarchés nous permet de voir que ces offres ne se limitent pas au non alimentaire. Chez Carrefour, le prospectus de cette semaine, valable à partir de mercredi, est tout simplement intitulé la "Semaine du black friday". Et en plus du black friday, il y a aussi le cybermonday, le lundi spécial pour les ventes en ligne. De plus en plus de commerçants belges, européens et mondiaux surfent donc sur cette vague du black friday. Un américain dépensera 300 dollars en moyenne pour ce vendredi. Pietro Zidda explique que chez nous, on fera plutôt fois deux. " Ce que les gens dépenseraient un vendredi classique, va peut-être faire fois deux. C'est une belle opération pour les commerçants ".

Le black friday devient donc une black week ! Faites cependant attention aux réductions. En effet, ce n'est pas parce qu'on a une réduction que cela reste intéressant.