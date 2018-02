Bitcoin: attention aux promesses miraculeuses!

Jeunes et moins jeunes, beaucoup n'ont plus que ce mot à la bouche: le bitcoin. Depuis que le cours de cette monnaie virtuelle s'est envolé, en fin d'année, beaucoup d'investisseurs, lassés des placements qui ne rapportent plus rien, y voient une promesse de gains faciles. Mais certains petits malins ont aussi flairé le bon coup, le moyen de se faire de l'argent sur le dos de petits épargnants qui n'y connaissent rien...

Des publicités interdites sur Facebook

Pas question ici de relancer le débat "pour ou contre" les crypto monnaies puisque même les experts ne parviennent pas à se mettre d'accord. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que des tentatives d'arnaque se sont bien développées sur le net autour des monnaies virtuelles. Ainsi, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux des publicités invitant les internautes à s'inscrire gratuitement sur un site afin de recevoir des conseils en placement, en trading dans les crypto monnaies. Ces pubs sont tellement suspectes que Facebook les a carrément interdites, fin janvier. Et pourtant, malgré cette interdiction, sur certaines pages, elles apparaissent toujours. Pour savoir ce qui se cache derrière ces pubs, nous nous sommes inscrits sur l'un de ces sites. Du jour au lendemain, nous avons été inondés d'appels provenant de France ou de Londres... Nous avons décidé de rappeler le numéro français et là, nous sommes tombés sur une société qui nous a proposé d'investir un montant, 100 ou 150 euros pour commencer, en nous promettant qu'un trader allait gérer un portefeuille de monnaies virtuelles pour notre compte. Pour nous rassurer, notre interlocuteur nous a même affirmé qu'il était possible de choisir un placement sécurisé en crypto monnaies, avec une promesse de rendement fixe de 30% par an! Incroyable, surtout avec des monnaies aussi volatiles! Face à notre surprise, notre interlocuteur s'est lancé dans des explications sans queue ni tête. En clair, il était en train de nous enfumer. Renseignement pris auprès de notre spécialiste en cybercriminalité, Olivier Bogaert, il y a beaucoup de chances que, derrière ce genre de site, se cachent de vrais escrocs. Il pointe le cas d'une dame qui a investi 200 euros par ce biais-là. Au bout du compte, elle a reçu zéro conseil, zéro trading et elle a pu dire adieu à ses 200 euros!

Des sites fiables

Pour autant, il ne faut pas se méfier de tous les sites autour de la crypto monnaie. Il existe des sites tout à fait fiables. Ils forment une sorte de communauté d'aficionados qui s'échangent des informations. Certains groupes sont payants, d'autres pas, mais, en aucun cas, ils n'essayent de vous arnaquer. Parmi les plus connus, il y a le Journal du Coin qui est un site d'actualité. Là, on vous fournit de l'info, pas de trading, ni de promesses miraculeuses...

L'article original est à lire sur RTBF INFO...