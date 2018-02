Bien-être animal: faut-il vraiment mettre un manteau à son chien quand il fait froid?

Il suffit de se balader en rue pour s'en rendre compte : en hiver, le manteau pour chien est très tendance. Les toutous ont même droit désormais à leur petit défilé mode et les marques de luxe n'échappent pas à la règle. Dans les magasins spécialisés, on trouve des modèles entre 12 et 50 euros. Entre la doudoune dernier cri et le pull-over superman, il n'y a que l'embarras du choix. Mais affubler son chien d'un manteau, est-ce vraiment une bonne idée...?

Dangereux pour certaines races

Dans un magasin spécialisé pour animaux de compagnie, le rayon vêtements pour chiens cartonne! " Ils sont surtout destinés aux chiens qui ont peu de sous-poils, nous explique Mélanie Wouters, esthéticienne canine, mais, parmi notre clientèle, nous avons une propriétaire d'un berger allemand qui a fait l'acquisition d'une doudoune pour son chien, parce qu'il est âgé, frileux et qu'il était tout le temps malade. Depuis qu'il porte son manteau en promenade, il est beaucoup moins souvent malade ".

Marc Vandenheede, lui, est beaucoup moins convaincu. Il est éthologue et spécialiste en bien-être animal à la faculté de médecine vétérinaire de Liège. " Les chiens ont une fourrure suffisante, censée les protéger du froid. Selon moi, le manteau ne se justifie que dans de rares exceptions, pour des petits chiens à poils ras. Pour le lévrier de ma collègue, par exemple, le manteau est indiqué car il a peu de poils et peu de matière rare. C'est un chien frileux. Mais dans la plupart des cas, je déconseille de vêtir son toutou d'un manteau. Cela peut entraver les mouvements de certaines parties du corps, comme la queue ou les oreilles. Or, la queue et les oreilles sont, pour les chiens, un moyen de communiquer avec leur congénères lorsqu'ils les croisent en balade. Si cette communication est rendue impossible à cause du port d'un vêtement, cela peut provoquer de l'agressivité ".

Pire, pour certaines races, le manteau peut être synonyme de danger de mort. Cela concerne les bouledogues anglais. " Il faut savoir, nous explique Marc Vandenheede, que les chiens ne transpirent pas. Leur seule façon de réguler leur température, c'est par leur nez. Comme les bouledogues n'ont pas de nez, il faut à tout prix éviter qu'ils n'aient trop chaud. Si on part en balade avec ce type de race et qu'on l'affuble d'un manteau, puis qu'on le rentre dans la voiture sans retirer le vêtement, et bien, le chien risque tout simplement l'hyperthermie et, dans le pire des cas, cela peut s'avérer mortel !". Voilà qui fait froid dans le dos et nous rappelle de ne pas tomber dans le piège de l'anthropomorphisme... un chien est un chien et n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un être humain.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...