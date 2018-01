Beer and You : de la bière, des ateliers de dégustation et de brassage et des repas houblonnés

Aujourd'hui en radio, l'équipe d'On n'est pas des pigeons a reçu Gauthier Hannecard, venu présenter des bières un peu particulières ... de chez Beer and You.

Gauthier est le fils d'une famille de restaurateur-traiteurs, il a d'abord décidé de se lance lui-même comme traiteur pour commencer, avant de se passionner pour la bière. A présent, il brasse des bières, fait des ateliers de dégustation et des ateliers de brassage ainsi que des repas houblonnés, où vous pourrez par exemple déguster une tartelette aux oignons ou un moelleux au chocolat...

Gauthier explique aussi que chez Beer and You, ils sont brasseurs du début à la fin. Ils préparent la bière dans des casseroles de 100 litres, avec des bières un peu différentes à chaque fois. Pour le moment, il y a une vingtaine de bières à déguster. Il y a par exemple de la bière au pin et aux ... pruneaux! Des ingrédients spéciaux sont utilisés lors des préparations, tout en tentant de contre-balancer les bières des grandes brasseries.

Des ateliers pour concevoir votre propre bière

Chez Beer and You, vous l'aurez compris, vous pouvez boire des bières dotées d'arômes un peu différents... Mais au sein de ce concept créé par Gauthier, il n'y a pas qu'à boire. En effet, vous pouvez aussi manger. Les moelleux au chocolat sont préparés à base de bière au miel... Tout comme la tartelette aux oignons. Des ateliers sont aussi organisés. Beer and You se déplace et peut aller directement chez les clients, ou dans les entreprises, en préparant un repas houblonné.

Ils expliquent aussi tout le processus de fabrication de la bière, où les personnes sont invitées à fabriquer leur propre bière, ils mettent vraiment "la main à la pâte" et peuvent ensuite récupérer la bière qu'ils ont fabriquée un mois voire un mois et demi plus tard pour pouvoir déguster le fruit de leur travail. Pour les sociétés, il s'agit réellement d'une belle expérience de team building.

Beer and You ne possède pas de point de vente spécifique. On peut aller chercher directement de la bière à la brasserie, située à Neder-Over-Heembeek, dans la région de Bruxelles. Sinon, les bières sont aussi disponibles au Malt Attacks, qui est un magasin spécialisé à Saint-Gilles, au Comptoir des belges à Marcinelle, dans les BeerLovers' ou encore dans de petites brasseries.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Beer and You ou sur leur page Facebook.

L'article original est à lire sur RTBF Info...