Auvio élargit son offre de contenus avec l'arrivée d'AB3 et ABXplore sur sa plateforme

En ce qui concerne la télévision et les séries, beaucoup de personnes ont bien compris que l’enjeu en ce moment, pour tous les opérateurs, c’est d’avoir une plateforme comme Netflix, où on trouve plein de contenu. Face à cela, on retrouve la plateforme Auvio, qui n’était réservée qu’aux programmes de la RTBF, et qui s’ouvre à présent à plus de programme. En effet, AB3 et ABXplore arrivent sur Auvio.

Concrètement, cela veut dire que d’ici fin octobre, les catalogues des chaînes AB3 et ABXplore seront disponibles sur la plateforme de la RTBF. Cindy Janssens, responsable publication Applications/Player, nous en a dit un peu plus : " Concrètement, quand vous arrivez sur la home de Auvio, nous allons mettre en évidence des contenus qui seront bien labellisés AB3 et ABXplore. Pour proposer une sélection des contenus, les internautes pourront également retrouver tous ces contenus via un onglet "chaînes". Aux côtés des chaînes de la RTBF, il y aura également une entrée pour AB3 et ABXplore dans lesquels on pourra mettre en avant une partie de leur catalogue ".

Toucher une cible plus jeune

L’ambition étant aussi de proposer ces contenus sur d’autres pages. Si je regarde des séries de la RTBF sur Auvio par exemple, l’objectif est de pouvoir avoir une proposition de découverte d’un contenu labellisé AB3. Mais quel est l’intérêt pour la RTBF de proposer ces contenus non RTBF sur sa plateforme ? Cindy Janssens répond à nouveau : " C’était l’ambition de pouvoir agrandir notre catalogue avec des contenus qui sont assez différents des nôtres, et qui peuvent toucher une cible un peu plus jeune. Notamment plus "jeunes adultes", qui ont aussi un catalogue qui est plus du "divertissement" avec Pascal le grand frère, On a échangé nos mamans. Tout le catalogue ABXplore où il y a des documentaires sur les géants des mers ou comment survivre dans la nature. C’est ce côté extrêmement divertissant que l’on a peut-être un peu moins dans notre catalogue à la RTBF. Ça nous permet d’enrichir notre catalogue avec un contenu différent et aussi avec l’ambition de toucher un public un peu plus "jeunes adultes" sur la plateforme Auvio ".

L’objectif général de la plateforme Auvio de la RTBF étant donc de toucher d’autres publics avec des contenus que nous n’avons pas toujours dans la maison. C’est aussi qu’Auvio " devienne une plateforme de référence en Fédération Wallonie-Bruxelles ".

Ces contenus AB seront uniquement disponibles sur Auvio. Ils ne sont pas diffusés en télé sur les chaînes de la RTBF. Il faut savoir que petit à petit, les internautes dégotent sur Auvio des contenus exclusivement disponibles sur la plateforme. C’est sûr, la télé a encore son public, mais la RTBF a un œil tourné vers le " digital only ". Enfin, dernier avantage pour la RTBF d’accueillir des nouveaux contenus, c’est qu’un internaute qui visite Auvio pour un programme d’AB3 ou ABXplore peut entrer en contact avec les contenus " made in RTBF ".