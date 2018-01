Attention aux faux sites web qui promettent d'importantes réductions sur les réseaux sociaux

Ça nous est tous déjà arrivé, lorsqu'on est sur Facebook ou Instagram, que des sites en ligne nous proposent d'acheter des produits qui affichent d'importantes réductions. Des offres trop belles pour être vraies mais certains tombent dans le panneau... Ils achètent pour ensuite se rendre compte qu'il s'agissait d'une arnaque.

Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, a donné quelques indications par rapport à ces faux sites web. Il y a en effet un nouveau mode opératoire de la part des fraudeurs. Vous connaissez sans doute les mails de phishing ou d'hameçonnage, que vous recevez dans vos boîtes mails lorsqu'elles ne sont pas bloquées par des anti-spam... Ici, il existe une nouvelle technique sur les réseaux sociaux. On y fait circuler des informations et surtout des publicités très alléchantes avec des réductions importantes. L'idée est de vous appâter et de vous faire cliquer sur un lien, qui va vous rediriger sur un site. Et il faut être extrêmement vigilant avec un site qui n'a que pour but de vous subtiliser vos coordonnées et ensuite de l'argent.

Attention à l'apparence du site

Pour ne pas se faire avoir sur des faux sites, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, notamment l'apparence du site en général. Si le site est "bricolé", prudence... On s'attend en effet à un certain professionnalisme lorsqu'on se rend sur un site internet. On s'attend aussi à retrouver, sur tout site qui respecte la loi, des conditions générales de vente et des conditions de retour des marchandises. L'adresse de l'entreprise doit aussi être mentionnée sur le site. Si ces éléments manquent et n'apparaissent pas sur le site, méfiez-vous! Bien entendu, quand on s'adresse à des sites sur lesquels on a l'habitude de faire ses achats, c'est moins risqué. Mais prudence tout de même car la créativité des fraudeurs va jusqu'au point où l'on crée des adresses auxquelles on ajoute par exemple le terme "online" au nom d'un magasin bien connu, mais qui est en réalité un site frauduleux...

Un point de contact pour signaler les sites frauduleux

Si malgré tout vous tombez dans le panneau et que vous faites un achat sur un site qui ne possède pas de canal sécurisé (qui se manifeste par un adresse sécurisée précédée d'un "https" et d'un petit cadenas) arrêtez la procédure de paiement. Néanmoins, si l'opération a quand même été faite, il est important de bloquer votre carte sur le numéro habituel, à savoir le 070/344.344 et de prendre contact avec votre banque au plus vite pour essayer que des opérations frauduleuses ne soient pas faites sur votre dos.

Un point de contact spécial a été mis en place pour signaler ce genre de site frauduleux. Depuis l'année passée, par jour, au moins trois sites frauduleux sont bloqués et désactivés. Il est donc important d'être très vigilant !

