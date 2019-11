Après la taxe poubelle, d'autres hausses de prix nous attendent en 2020

On avait déjà dit que la taxe poubelle allait augmenter dans pas mal de communes wallonnes. On commence à présent à en savoir un peu plus sur toutes les autres hausses qui nous attendent en 2020…

Tout d’abord une hausse qui concerne beaucoup de personnes, la majorité. Il s’agit des abonnements téléphoniques. Chez Proximus par exemple. Chez eux, qui dit nouvelle année dit hausse des tarifs. Comment le justifient-ils ? En disant qu’il faut de l’argent pour investir dans le réseau d’avenir, pour la fibre et bientôt la 5G. Concrètement, les packs internet et TV augmenteront de 1 euro par mois. D’autres packs augmenteront de 1,50 euro.

Autre augmentation en vue du côté des transports, à la SNCB. Le conseil d’administration a validé la nouvelle grille tarifaire qui entrera en vigueur le 1er février 2020. L’augmentation du prix des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires est de 2,87%. Plus 1,5% pour les billets loisir et pour ce qui est des billets jaunes, les tarifs resteront inchangés.

STIB et TEC : pas encore d’informations concrètes

Par contre, pour ce qui est des bus, tram et métro, il n’y a pas encore vraiment d’informations. Depuis 2014, la STIB maintient des tarifs inchangés. Est-ce qu’ils arriveront encore à tenir cet engagement ? Rien n’est moins sûr quand on sait que la STIB veut proposer la gratuité pour les moins de 25 et les plus de 65 ans. Pour les TEC aussi, le mystère reste entier. Mais on devrait en savoir plus dans les prochains jours.

Et puis, il y a le prix des carburants. L’essence-Diesel, plus écologique mais un peu moins économique. Concrètement, la part de biocarburant atteindra les 9,6%, ce qui aura pour effet d’augmenter les prix à partir du 1er janvier 2020. Selon les estimations, cette hausse sera de 2 centimes par litre.

Le prix du timbre augmente

Du côté de Bpost, ça n’en fini pas de grimper ! Une nouvelle augmentation du prix du timbre est encore attendue pour le 1er janvier 2020. De 1 euro, le timbre prior passera à 1,21 euro. Le timbre classique, lui, augmentera de 6 centimes.

Du changement aussi du côté des assurances habitations. Wauthier Robyns est porte-paroles d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances. Il explique : " C’est au fur et à mesure des échéances des contrats que les contrats sont adaptés aux devis des entrepreneurs. Puisqu’en assurance incendie, ce qu’on assure, ce sont des réparations à des bâtiments après sinistre, dans le cas le plus grave une reconstruction d’un bâtiment. Pour cela, il faut évidement payer des matériaux et de la main d’oeuvre dans le domaine de la construction. Et il existe l’indice Abex, qui est calculé tous les 6 mois, pour suivre l’évolution du prix des matériaux et de la main d’oeuvre dans le secteur de la construction. Cela permet de veiller à ce que la valeur pour laquelle on assure un bâtiment et son contenu reste suffisante pour procéder à des réparations en cas de sinistre. Cela veut donc dire que selon les derniers calculs qui ont été faits pour déterminer cet indice Abex, on se trouve aujourd’hui à un niveau environ 3% plus élevé qu’il y a un an. Les compagnies d’assurance ne modifient pas leurs tarifs, mais le résultat est quand même pour le consommateur que les valeurs assurées et la prime d’assurance augmentent de quelques 3% ".

Au rayon des bonnes nouvelles par contre : les allocations sociales et le traitement des fonctionnaires, eux, augmenteront.