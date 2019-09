Apple : l'iPhone se fait voler la vedette face aux nouveaux services de la marque

Appel a présenté ses dernières nouveautés hier soir. Parmi ces nouveautés, la présentation du nouvel iPhone 11 est restée assez secondaire. À présent, ce qui compte chez Appel, ce sont les services. C’est avec le service qu’Appel compte assurer sa croissance. La marque à la pomme a donc lancé son offre concurrente à Netflix.

Ce service, c’est l’Apple TV +. Il sera lancé le 1er novembre à un tarif qui paraît plus qu’avantageux, voire agressif pour les concurrents : 4,99 $ par mois. Mieux encore, toute personne qui fera l’acquisition d’un produit Apple se verra ainsi offrir un an de souscription gratuite au service Apple TV +.

L’iPhone est donc devenu un produit secondaire pour la première fois depuis la naissance et l’essor de la marque. Selon Guillaume Marichal, réalisateur TV à la RTBF : " iPhone a ses ventes de devices qui commencent à stagner, voire chuter. Il y avait déjà eu un petit essai sur la musique, en proposant du streaming de musique. Ce qui n’a pas été une grande réussite. Du coup, ils essaient de développer leur pôle média vidéo. On ne va pas se mentir, l’offre vidéo est assez faible pour l’instant. Une offre moins intéressante, mais pleine de belles promesses puisqu’on annonce des noms comme Steven Spielberg, J. J. Abrams ou Jennifer Aniston. Donc du lourd en perspective ".

L’iPhone, plus de la moitié des revenus de la marque

Un service qu’il faut donc garder à l’œil. Surtout quand on connaît la force de frappe d’Apple… Un abonnement à environ 5 euros par mois, de quoi ferrer de nombreux utilisateurs potentiels. Même si, ne l’oublions pas, la marque à la pomme se mesure à des concurrents de plus en plus nombreux. On ne présente plus Netflix. Mais il y a aussi Amazon Prime et Walt Disney qui lancera bientôt, mais après Apple TV +, son offre de streaming appelée Disney +.

Cependant, l’iPhone continue à représenter plus de la moitié des revenus d’Apple. Le nouvel iPhone a donc été présenté hier, un iPhone 11 dont le prix de départ est fixé à 699 euros. 999 euros pour l’iPhone 11 Pro. Mais l’iPhone s’est donc fait voler la vedette par les différents services que la marque compte proposer. Avec une autre nouveauté, en plus de l’Apple TV + : Apple Arcade, plateforme de jeux vidéo. " Avant les médias, c’était la musique, puis c’était la vidéo, et aujourd’hui les grosses productions, ce sont les jeux vidéo. Donc forcément, Appel vient sur ce marché-là en proposant un abonnement à une centaine de jeux pour 5 euros à peu près par mois " explique à nouveau Guillaume Marichal.

Si la toile rigole déjà du nouvel iPhone 11 avec trois caméras sur la face arrière, il n’y a pas encore de moqueries sur leur nouvelle offre de service. Elle s’intègre parfaitement au virage stratégique que la marque avait annoncé en mars. Il faudra attendre le lancement de la plateforme Apple TV + le 1er novembre pour que les premiers utilisateurs puissent se faire un avis…