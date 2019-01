Anne-Laure Macq prend un nouvel envol au sein de la RTBF

Un beau challenge s’offre à Anne-Laure Macq ! Déjà fortement impliquée sur le terrain de l’aide à l’enfance avec Viva For Life, l’animatrice a choisi de s’investir dans un nouveau projet qui lui tient à cœur. Dès le mois de février, elle intègre l’équipe de CAP48.

Elle quitte donc le magazine "On n’est pas des Pigeons" pour mettre son énergie et ses compétences au service de l’opération de solidarité de la RTBF mais ne disparaît pas de l’antenne. Elle garde sa chronique dans "C’est du Belge" ainsi que la présentation de l’émission télé "Viva For Life".

Ses talents de journaliste et son image seront désormais au service de la communication des campagnes de CAP48 et Viva for Life. C’est donc un changement de cap pour mieux agir ensemble. C’est également l’ASBL CAP 48 qui apporte son expertise en matière de récolte de dons et d’attribution pour l’opération "Viva For Life". On lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction !