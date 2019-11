Amendes routières : 5.000 Belges attendent toujours leur remboursement

5000 Belges attendent le remboursement d'une amende routière. Le site amenderoutieres.be avait été créé pour faciliter les paiements. Apparemment, plein de Belges se sont trompés et ont trop payé...

Le site internet a en effet été lancé en 2017. Il était censé fluidifier le traitement des amendes routières. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Certains se sont retrouvés à payer des montants trop élevés, deux fois le montant ou à payer des montants indus sur le compte des amendes routières. Chose dont la médiatrice fédérale, Catherine De Brucker, a très rapidement été informée. " On était au courant de cela en 2018 principalement. On a reçu beaucoup de plaintes à ce propos-là de la part de personnes qui avaient payé deux fois ou qui avaient introduit un mauvais montant et qui n'avaient pas réussi à récupérer leur paiement indu et qui attendaient après de nombreux mois toujours le remboursement. L'autre problème, c'était qu'ils n'arrivaient pas à joindre le Helpdesk et donc ils n'arrivaient pas à obtenir des informations sur leur dossier ".

En 2018, il y a eu 770 cas de double paiement. De nombreuses plaintes sont donc arrivées auprès du médiateur fédéral. Il s'agissait parfois de montants substantiels qui, des mois plus tard, n'avaient toujours pas été remboursés. Le ministre de la justice Koen Geens a précisé à un député que "la plupart des arriérés de remboursement ont été réglés en deux grandes vagues : en février et en avril 2019. Plus de 75.000 personnes ont été remboursées pour des dossiers allant d'avril 2019 à mars 2019 (60.000 pour 2018 et 15.000 pour 2019). Catherine De Brucker précise : " On constate que des efforts importants ont été faits. Beaucoup de paiements qui étaient en souffrance de remboursement ont été effectués cette année. Depuis avril 2019, on ressent une nette amélioration au niveau des remboursements des paiements ".

Depuis la réactivation du remboursement automatique, plus de 39.000 personnes ont été remboursées

Vous allez peut-être vous demander pourquoi ils n'ont pas mis en place un système de remboursement automatique... Ça a été fait ! Mais le système a planté ! Ce qui a ralenti le processus. Depuis la réactivation du remboursement automatique, plus de 39.000 personnes ont également été remboursées. Il reste 5.000 dossiers pour lesquels le back-office prend les mesures nécessaires. Il s'agit de dossiers qui nécessitent un complément d'enquête. Le back-office reçoit encore chaque fois 400 à 500 nouveaux dossiers qui ne peuvent être traités dans le cadre du remboursement automatiques.

Et le médiateur fédéral ne reçoit plus qu'une dizaine de plaintes de non remboursement par jour. Quand on sait que les amendes routières perçoivent chaque mois 350.000 paiements, on se dit qu'il y a de l'amélioration.

Que faire donc si vous êtes dans le cas d'un problème avec amendes routières ? " Il faut d'abord s'adresser au Helpdesk, il a été renforcé. Maintenant, le Desk peut informer correctement les personnes et leur expliquer quand elles recevront leur remboursement. S'ils n'obtiennent pas d'informations, ils peuvent s'adresser à nous " termine par informer Catherine De Brucker.

En plus de se remettre à flot, le site amendes routières averti au sujet d'une vague d'e-mails frauduleux envoyés à leur nom. Ne jamais payer une amende suite à un e-mail reçu. La police passera toujours par voie postale.

Ne cédez donc pas à l'état d'urgence dans lequel ces mails peuvent vous mettre.