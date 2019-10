Air Belgium : deux nouvelles destinations au départ de Charleroi - © Damien VERRIER - Getty Images/iStockphoto

Air Belgium : des vols vers la Guadeloupe et la Martinique depuis Charleroi - On n'est pas des... Ça y est, les Belges vont pouvoir, pour leur plus grand bonheur, rejoindre la Martinique et la Guadeloupe au départ de Charleroi ! À la veille des vacances, voici donc l'annonce de nouvelles destinations assurées par Air Belgium.