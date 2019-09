AB Inbev lance l'arrivée des verres de 30 cl

Tout a démarré avec une campagne cet été, dans laquelle AB InBev proposait des verres de 30 cl en offrant les 5 cl d’extra, puisque les cafetiers avaient des verres de 25 cl… Sauf que l’action commerciale est devenue une nouvelle tendance : AB InBev a redesigné ses verres et les relance ! Fini les verres de 25 et 33 cl.

Nous avons demandé à Yves Colette – Président de cafetiers de Wallonie – si les verres de 30 cl s’imposent en effet partout. Il explique : " Début juin, 2 200 cafés ont été contactés et ont eu cette promotion où In Bev leur rendait la gratuité sur la différence de volume. 2 200 cafés ont fait cela pendant trois mois. In Bev a alors vu que ses volumes augmentaient. Mais le problème, c’est qu’il n’y a pas eu de concertation avec le secteur. Evidemment, le consommateur était content car lui recevait 20% de volume en plus gratuitement. Il y a un gros flou dans tout cela. On sait que le verre définitif sortira au mois de novembre, c’est à peu près le même qu’actuellement, sauf qu’il y aura une plus grande capacité. Le problème, c’est que le cafetier devra répercuter le prix sur le verre de 30 cl. Car maintenant il ne va pas pouvoir dire qu’il offre 20% en moins pour faire plaisir à In Bev pour augmenter ses volumes… ".

Une augmentation d’a priori 20%

Mais de combien est-ce que cela va augmenter ? Selon Yves Colette, cela augmentera, a priori, de 20% puisqu’il y aura une capacité de 20% en plus. AB InBev laisse le flou en disant qu’ils ne sont pas certains de laisser le verre à 25 cl momentanément. " Ce qui m’embête le plus, c’est qu’on est dans une politique de consommation responsable, notamment en ce qui concerne l’abus d’alcool etc. Et d’un autre côté, AB InBev augmente son volume. Cela veut dire aussi qu’une personne qui pouvait boire 2 verres de 25 cl et qui ne dépassait pas le taux d’alcool maximum, sera-t-elle toujours dans le même cas après 2 verres de 33 cl ? ". Les repères sont brouillés…