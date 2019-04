4 Belges sur 10 renoncent à se soigner par manque d'argent

Quatre Belges sur dix renoncent à se soigner par manque d'argent! C'est le chiffre stupéfiant d'une étude de Solidaris. En effet, 39,8% des Belges ont du renoncer au moins à un soin.

Les soins chez les dentistes : les plus ajournés

Nous avons appelé Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris, pour en savoir plus. Il explique que les soins les plus ajournés sont le plus souvent retrouvés du côté des dentistes. Il faut savoir que 40% des dentistes ne sont pas conventionnés et peuvent donc pratiquer les prix qu'ils veulent... Et pour les malades chroniques, ce sont tous les soins auxquels ils sont confrontés. On peut constater également une inégalité importante entre les hommes et les femmes. De fait, les femmes sont plus touchées dans le report de soin car elles constituent des familles monoparentales, elles sont parfois plus fragiles... Ces dernières années, un effritement important de ce report de soin a pu être constaté.

Des personnes en incapacité de travail qui reportent des soins

Autre catégorie particulièrement visée par les mesures qui ont été prises : les personnes en incapacité de travail. On sait qu'elles ont besoin de se soigner beaucoup plus, mais elles reportent les soins... Car elles n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir le faire, alors qu'elles en ont nécessairement besoin puisqu'elles sont malades. Ces personnes se retrouvent donc dans un cercle vicieux.

Quand on demande aux personnes en qui elles ont le plus confiance, il y a bien sûr le noyau familial, mais de suite après arrive le généraliste. Les gens ont vraiment confiance en leur généraliste. Et puis, le coût d'un généraliste est moins élevé que celui d'un spécialiste.