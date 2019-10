15 millions de billets en francs belges toujours en circulation

Le saviez-vous ? 15 millions de billets en francs sont toujours en circulation ! C’est un beau paquet d’argent ! Il y a eu un boom en 2001 lors du passage à l’euro. Tout le monde allait rendre ses francs à la banque nationale. Qu’en est-il aujourd’hui, et quelle est la procédure ?

Notons d’abord que c’est le billet de 100 francs qui est le plus en circulation actuellement. Plus de 9,5 millions de ces billets sont toujours dans la nature. Cela représente environ 23 millions d’euros. Alors s’il vous reste encore des francs, comment faire ? La procédure est plutôt simple, mais stricte. Mark Vanvoord, Responsable des billets et de la monnaie à la banque nationale de Belgique, nous explique. " La procédure est très simple. On prend l’identité des gens, on fait les échanges avec l’enregistrement de l’identité. À partir de 3000 euros, on veut aussi une déclaration d’origine de ces valeurs. Et à partir de 10.000 euros, on fait l’échange en deux étapes. C’est-à-dire qu’on prend les francs belges, on donne récépissé, et ce n’est qu’après quelques semaines qu’on appelle les gens pour l’échange en euros ".

Les pièces ne sont plus reprises

Attention tout de même, car on ne peut pas ramener tous nos francs à la banque nationale. Les pièces par exemple, ne sont plus reprises. " Les pièces ne sont plus remboursables depuis 2005. Pour les billets belges émis après la deuxième guerre mondiale, tous les billets sont remboursés ". Pour ce qui est des pièces, c’est donc 1,8 milliard de pièces qui sont définitivement perdues.

Ce qui représente environ 188 millions d’euros. Mais pas de panique pour ceux qui ont encore des billets, il n’y a aucune limite dans le temps. Vous pouvez les échanger quand vous le souhaitez. Et pour ceux qui se poseraient encore la question, avoir des francs, est-ce que cela rapporte ? Bien sûr, puisque la banque rembourse la totalité de la somme en euro. Et pour les petites sommes, il n’y a pas de supplément. Quant aux pièces, gardez-les en souvenir…