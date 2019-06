119 appels au Centre Antipoisons pour des intoxications à la cigarette électronique en 2018

C’est le chiffre interpellant du jour : 119. En 2018, le Centre Antipoisons a reçu 119 appels pour des intoxications à la cigarette électronique. Interpellant quand on sait que de plus en plus de Belges optent pour cette e-cigarette. Parmi ces 119 appels pour intoxication, 42 cas d’enfants auraient avalé le liquide qui la compose. Un liquide dangereux, qui mène une fois sur deux à l’hôpital.

La nicotine, un produit très dangereux

Nous avons appelé Patrick De Cock, Coordinateur communication du Centre Antipoisons. Il rappelle que le centre prend ces intoxications très au sérieux car les e-cigarettes contiennent un liquide qui contient souvent de la nicotine, qui est un produit très toxique. L’ingestion d’une charge complète d’une cigarette électronique est fatale pour un enfant. Cela dit, ça peut aussi être dangereux pour un adulte.

En cas d’ingestion, les symptômes peuvent varier selon la quantité de liquide ingéré et la concentration en nicotine de celui-ci. L’intoxication se manifeste d’abord par des nausées, des vomissements, des vertiges, des maux de tête… En cas d’intoxication plus importante, cela peut mener à des convulsions, des troubles du rythme cardiaque ainsi que des problèmes respiratoires. Depuis fin 2016, les cigarettes électroniques ne peuvent plus être vendues sur internet. La sécurité à ce niveau-là a été renforcée.

Pas d’antidote spécifique

En cas d’accident, Patrick De Cock préconise d’appeler le médecin traitant de la personne concernée ou encore le Centre Antipoison. Le traitement de ce type de cas est symptomatique, il n’existe pas d’antidote spécifique. En cas d’ingestion, vous pouvez rincer la bouche de la personne et donner quelques gorgées d’eau à boire. Une mise en observation en milieu hospitalier peut être nécessaire si la dose de nicotine est importante.

Il faut noter que la nicotine est un produit qui est également dangereux pour les animaux. Pour nos amis à quatre pattes, il faut aussi téléphoner au Centre Antipoison ou prendre la direction du vétérinaire…

N’hésitez pas à appeler le numéro du Centre Antipoison : 070/245.245