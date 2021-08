"On n'a pas fini d'en parler" revient pour une nouvelle saison avec Patrick Weber et Sébastien Pierret

Tous les vendredis de 17:00 à 19:00 sur Vivacité

Plus d'infos

× Quitter

Chaque vendredi à 17 heures sur VivaCité, Patrick Weber et Sébastien Pierret reviennent sur l’actu de la semaine. On décrypte, on analyse, on partage et on apporte un autre éclairage sur l’info avec un Grand Témoin qui va vous surprendre. C’est sûr… on n’a pas fini d’en parler !