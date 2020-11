Souvenez-vous : de qui Véronique Sanson est-elle "Amoureuse" dans ce titre de 1972 ?

Tous les dimanches et mercredis de 10:30 à 13:00 sur Vivacité

Viva+, la nouvelle radio qui fait la part belle aux grands succès populaires des années 60 et 70, se décline le temps d'une émission spéciale "Nos chansons ont une histoire" sur VivaCité. Toutes ces chansons qui mettent de bonne humeur, que l’on connait, mais qu’on n’entend plus ! A chaque moment, ce sont de véritables madeleines de Proust qui viendront nous rappeler des moments et des émotions de notre vie.