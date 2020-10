Portée par le succès de Tous les garçons et les filles en 1962 , la chanteuse française a connu de nombreux succès au cours d'une carrière de plus de 50 ans. Parmi ceux-ci, on retrouve Comment te dire adieu en 1968.

André Torrent est revenu sur le travail de Serge Gainsbourg dans le tube Comment te dire adieu de Françoise Hardy dans Nos chansons ont une histoire, une chanson sur laquelle on reconnaît l'empreinte fine et originale de l'auteur-compositeur-français.

"Serge ne s'était pas privé de trouver tous les mots en -ex"

Retour sur l'influence de Serge Gainsbourg sur "Comment te dire adieu" de Françoise Hardy - © BestImage

En 1968, Françoise Hardy trouve chez un éditeur It Hurts to Say Goodbye, composé par Arnold Goland et Jack Gold et interprété par Margaret Whiting, un morceau évoquant les difficultés d'une rupture amoureuse. Elle désire en faire une adaptation en français. Cependant, "elle ne se sentait pas vraiment à l'aise dans cette musique pour écrire les paroles" confie André Torrent.

Son manager de l'époque, Lionel Roc, lui conseille alors de s'en référer à Serge Gainsbourg.

"Serge a été tout à fait inspiré par cette mélodie. C'est au Savoy de Londres (NDLR : célèbre Palace 5 étoiles) qu'il a proposé sa version à lui de la chanson à Françoise en lui proposant surtout d'accentuer la rythmique à la césure des mots (contenant une syllabe) en '-ex'. Évidemment il ne s'était pas privé de trouver tous les mots en '-ex' que le dictionnaire lui permettait d'utiliser" commente l'ancien animateur radio.

Serge Gainsbourg, en pleine réussite sur les titres écrits entre 1967 et 1969 pour Brigitte Bardot, démontre aussi sur cette chanson l'étendue de son talent : une écriture fine, le tout interprété en délicatesse par Françoise Hardy.

André Torrent ajoute : "Ce sera quand même le titre le plus emblématique du neuvième album de Françoise Hardy : Comment te dire adieu".