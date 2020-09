Qui est Pérez Prado, l'homme à l'origine du tube "Mambo Number Five" de Lou Bega

Dans Nos chansons ont une histoire, André Torrent est revenu sur un tube de 1999, celui de Lou Bega, qui a fait danser tout le monde à sa sortie. Mais l'origine de ce hit remonte à cinquante ans plus tôt.

Le 19 avril 1999 sort Mambo No. 5, un titre de David Lubega, un chanteur allemand d'origine ougandaise et sicilienne. Quelques mois plus tard, il est sacré numéro un dans pas moins de 18 pays dont la Belgique. Extrait de l'album A Little Bit of Mambo, Mambo No. 5 reste même premier des ventes de singles pendant plus de vingt semaines en France, un record absolu.

Et pourtant, Lou Bega, qui a traduit son nom de famille en phonétique pour son nom de scène, n'est pas à l'origine de la composition de ce morceau.