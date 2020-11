L’ancien animateur radio vedette s’est également penché sur un des tubes de l’histoire du rock dans l’émission : Hotel California, paru sur l’album du même nom des Eagles en 1976 et écoulé à environ plus de 36 millions de copies à travers le monde.

Hotel California est la chanson la plus connue des Eagles. André Torrent nous raconte l’histoire et la signification du titre de ce tube mythique du rock dans Nos chansons ont une histoire.

Hotel California, la métaphore de Los Angeles

Que représente le nom "Hotel California", le slow mythique des Eagles ? - © Warner

Les Eagles se forment en Californie en 1971 autour de Glenn Frey et Don Henley rejoint ensuite par Don Felder.

Le titre éponyme de l’album Hotel California et succès international du groupe est né dans une maison de location de la côte Ouest américaine. "Don Felder, qui a composé Hotel California, avait quitté l’hôtel pour louer une maison sur pilotis à Malibu" rapporte ainsi André Torrent. Frey et Henley se sont ensuite chargés de l’écriture des paroles.

La chanson, débutant avec 'On a dark desert highway', ferait référence à la Highway One, la grand-route qui longe l’Océan Pacifique entre Santa Monica et San Francisco. Ce lieu a souvent été considéré comme le point d’ancrage de la chanson du groupe "parce qu’il était profondément californien" indique l’ancien animateur radio vedette.

"On a donc pensé au Beverly Hills Hotel (NDLR : qui figure d’ailleurs sur la pochette de l’album), au Château Marmont mais en réalité c’est apparemment beaucoup plus que cela : c’est l’idée d’un point d’ancrage, d’une prison dorée ou d’une clinique luxueuse de désintoxication parce qu’à cette époque, on abusait un peu des produits illicites" révèle-t-il. "Hotel California c’est un petit peu le havre de paix après une longue traversée du désert dans la poussière. C’est quand on a une lumière dans la nuit, quand on arrive enfin là où tout doit se passer, en Californie, à Los Angeles".

En résumé pour André Torrent, cet 'Hotel California' n’a jamais existé, mais est le fruit de l’imagination du groupe qui a toujours été très attaché à la grande ville californienne qui représentait tout pour eux.