Pourquoi Boney M. illustre parfaitement la réussite du décalage entre le son et l’image

L’ère disco a déchaîné les passions à la seconde moitié des années 1970 avec des groupes qui ont fait sensation. On pense bien entendu à ABBA au point que le groupe chante pour le mariage du roi de Suède , mais aussi aux Village People , un groupe représentant les archétypes de la masculinité et des États-Unis . Une autre formation est également acclamée : Boney M.

Créé en 1975, le groupe se distingue dès 1976 et 1977 avec Daddy Cool, Sunny et Ma Baker.

Pour André Torrent, Boney M. représente distinctement le décalage entre l’image et le son dans l’histoire de la musique.

En effet, le son provient du producteur et chanteur du groupe, l’Allemand Frank Farian. Mais ce son se cache derrière Bobby Farrell, danseur et chanteur, venant des îles d’Aruba. "Ce sont ces images-là qu’on a retenues plus que la voix de Frank Farian" observe l’ancien animateur radio vedette : "Il était l’incarnation du groupe". Farrell était en effet entouré de "trois filles assez interchangeables" selon lui alors que le groupe ne s’est plus montré depuis le décès de Bobby Farrell le 30 décembre 2010 des suites d’un malaise cardiaque à Saint-Pétersbourg car "son image en était indissociable".