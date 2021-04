"Nos chansons ont une histoire" en mode best of pour encore plus d'émotions musicales

Toute la musique que l'on aime, elle vient de Nos chansons ont une histoire sur VivaCité ! Et cela tombe bien, André Torrent et Olivier Gillain vous proposent un best of des anecdotes musicales de l'émission ces vendredis 9 et 16 avril de 18h à 19h30.

Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Claude François, Julio Iglesias, Salvatore Adamo, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, France Gall ou encore ABBA, les Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra ou Queen : si leurs tubes résonnent toujours au quotidien dans nos têtes, on ne connaît parfois pas l'histoire qui se cache derrière la réalisation de ces chansons emblématiques de la musique populaire.

Olivier Gillain décortique chaque dimanche matin sur votre radio complicité ces tubes qui ont traversé les générations grâce à André Torrent et ses nombreuses anecdotes, parfois même inédites tirées de ses rencontres avec les stars de l'époque. Et bonne nouvelle si vous avez raté certaines émissions, celles-ci sont disponibles sur Auvio mais aussi ces 9 et 16 avril de 18h à 19h30 sur VivaCité, vous propose le best of des récits musicaux de Nos chansons ont une histoire avec des titres tirés de la programmation de Viva +.

Nos chansons ont une histoire s'écoute en effet aussi sur Viva+, votre radio digitale écoutable sur le radioplayer ou en DAB+ qui fait la part belle aux succès des années 60 et 70.