Les anecdotes d'André Torrent sur Gérard Lenorman et "La Ballade des gens heureux"

On l'a découvert au Théâtre de la Porte Saint-Martin "puisqu'il a repris après Julien Clerc le rôle principal de la comédie musicale Hair l'adaptation en français de la comédie musicale qui avait triomphé à Broadway et aussi à Londres" rappelle d'abord André Torrent dans l'émission du 1er novembre.

Pour André, le chanteur français ne croyait pas vraiment à l'immense succès de ce titre. En effet, le 45 tours deux titres qui le contenait avait en face A Le funambule et en face B, La Ballade des gens heureux. "Ce disque est en fait passé beaucoup en radio mais ils n'ont vendu que 250.000 45 tours. Aujourd'hui cela parait bien mais à l'époque ce n'est pas terrible. Cette chanson s'est bonifiée avec le temps et est devenue de plus en plus importante" estime-t-il.

"Tu me fais penser à Adamo mais en plus souriant"

Autre anecdote dévoilée par André Torrent sur Gérard Lenorman, rappelée par Fabien Lecoeuvre, celle de sa première rencontre avec Maurice Chevalier chez lui à Marne-la-Coquette. "Avant de partir, Maurice lui a pincé la joue en disant : 'Toi mon petit tu feras quelque chose parce que tu as l’œil. D'ailleurs tu me fais penser à Adamo mais en plus souriant'" dévoile-t-il. Une anecdote étonnante tant on sait Salvatore Adamo toujours souriant et bienveillant.

"Peut-être que Salvatore était très timide lorsqu'il a rencontré Maurice Chevalier. Il était jeune débutant et rencontrer un monument comme Maurice Chevalier qui avait déjà écrit 7 tomes pour raconter l'histoire de sa vie passionnante entre la France, les États-Unis, Mistinguett et les comédies musicales à Hollywood, on pouvait être intimidé" souligne-t-il.