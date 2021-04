Le jour où Enrico Macias composa "Les gens du Nord"

Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Ghrenassia, se révèle pour la première fois à la télévision au grand public en 1962 non pas dans une émission de variété mais dans le magazine d'information Cinq colonnes à la une de la RTF. Il apparaît en effet dans le cadre d'un reportage sur les Algériens ayant immigré en France et devient le symbole de cet exil.

"On l'a découvert instituteur venant d'Algérie. On ne lui a pas laissé tellement le choix de revenir en France. C'était à l'époque la valise ou le cercueil. Il a quitté l'Algérie (NDLR : en juillet 1961, pendant la guerre d'Algérie) et a toujours rêvé d'y revenir mais cela n'a jamais été possible" indique ainsi André Torrent.

Gaston Ghrenassia jouait déjà de la musique dans son pays natal. Il compose ainsi Adieu mon pays dès le moment de son émigration précipitée en bateau vers Marseille par l'assassinat du Cheikh Raymond, chef d'un orchestre arabo-andalou dans lequel il jouait tout comme son père Sylvain Ghrenassia.