La musique "cinématographique" d'Eddy Mitchell : l'exemple de "Couleur menthe à l'eau"

Ce changement de genre musical se réalise en 1980 sur son 21ème album, Happy Birthday, paru sur le label Barclay, sur lequel son compositeur historique, Pierre Papadiamandis, signe la plupart des arrangements. "C'est sur les musiques de Pierre Papadiamandis qu'Eddy laisse courir son imagination et trouve les thèmes de ses chansons" observe André Torrent.

►►► À lire aussi : "Je t’aime à l’italienne" de Frédéric François enregistrée dans… une chambre à coucher

Et si l'association avec le compositeur marche toujours, les thèmes qui l'inspirent s'éloignent parfois du rock'n'roll, rythm and blues ou rockabilly, au carrefour des années 80. Il essaie en effet d'oublier la décennie précédente, durant laquelle on lui a demandé de rééditer ses premiers albums réalisés avec son groupe de rock Les chaussettes noires, renseigne l'ancien animateur radio vedette, raison pour laquelle "il est devenu plus crooner que rockeur, entre Nashville et Belleville".