"Dancing Queen" de ABBA : pourquoi est-elle qualifiée de chanson 'royale' ?

André Torrent a dévoilé une anecdote sur l'un des tubes de ABBA, Dancing Queen. Outre son nom, la chanson est considérée comme 'royale' par l'ancien animateur radio vedette. Voici ses explications dans Nos chansons ont une histoire.

ABBA, actif entre 1972 et 1983, a vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde. Le groupe suédois, composé de Agnetha, Benny, Bjorn et Anni-Frid, est une véritable machine à tubes. L'un des plus connus reste Dancing Queen. Ce titre créé en 1976, est 'royal' à plus d'un titre.