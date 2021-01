Comment naissent les Village People : retour sur les débuts de carrière de ces "macho men"

Le groupe est créé par deux producteurs français qui se sont rencontrés au fameux Greenwich Village, connu pour ses nombreux clubs musicaux et pour être le centre névralgique du développement de la vague folk des années 1960, appelé The Village par les New-Yorkais : Jacques Morali et Henri Belolo.

André Torrent se rappelle d'ailleurs avoir rencontré Jacques Morali, un homme au tempérament festif, au moment où il était responsable de la bande son du spectacle du Crazy Horse.

►►► À lire aussi : Les souvenirs d'André Torrent sur les débuts de Joe Dassin et sa rencontre avec le chanteur

Mais un troisième homme est important dans la genèse du projet Village People : Victor Willis. "Il était un chanteur acteur découvert sur une scène de Broadway alors qu'il jouait dans la comédie musicale The Wiz. Il est l'homme qui a vraiment fabriqué les Village People en studio. Il a été dans le groupe l'agent de police dans un premier de temps puis l'officier de marine dans In the Navy. C'est lui qui fédère le groupe" détaille André.