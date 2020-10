André Torrent se souvient de sa découverte du rock & roll avec Bill Haley : "C'était un choc"

L'arrivée du rock and roll

Elvis Presley with Bill Haley - © Michael Ochs Archives

Si Elvis Presley est souvent considéré comme le fondateur du rock & roll en juillet 1954 lorsqu'il enregistre à 19 ans sa version de That's All Right à Memphis, Bill Haley a déjà plusieurs années de carrière derrière lui et a enregistré deux tubes bien connus quelques mois auparavant : Rock Around the Clock et Shake, Rattle and Roll.

Mais Bill Haley a déjà 30 ans, un âge bien avancé pour un début de carrière et pour plaire au jeune public comme le parviendra Elvis. "Il avait 30 ans, un œil de verre, les cheveux ras. Cela a été une révolution avec la musique bien sûr du film Blackboard Jungle, Rock Around the Clock, et aussi avec tout l'album et cette chanson Shake, Rattle and Roll" se souvient André Torrent.

Bill Haley est en effet un des premiers rockeurs à se produire outre-Atlantique. La version de ce titre est jouée en live lors de deux concerts à l'Olympia en octobre 1958. Ce soir-là, Eddy Mitchell, "en jouant des coudes est arrivé à entrer dans la salle" assure l'ancien animateur radio. En première partie on trouvait le Trio Resnair en première partie et Bill Haley ouvrait avec "When the Saints Go Rock'n'Roll, une adaptation de When the Saints Go Marching In mais en rock. Cela a été une soirée inoubliable et surtout avec cette chanson, Shake Rattle and Roll".