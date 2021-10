Week-end du Bois : les circuits découverte

Ces 15, 16 et 17 octobre, découvrez le bois et la forêt autrement à l’occasion du Week-end du Bois. Et parmi les activités vous proposées : les circuits découverte.

A Jurbize vous êtes conviés à une promenade dans le bois de Baudour : découvertes champignons, accrobranche, ateliers créatifs, promenade aux sorcières, marche nocturne.. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer des professionnels : démonstrations d’élagage, déploiement d’une scierie mobile et sculpture sur bois à la tronçonneuse. Infos via le site LARONDEMAISON

Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, qui rassemble les communes d’Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwels, Rumes et Tournai, vous propose une programme complet d’activités nature pour toute la famille ces samedi 16 et dimanche 17 octobre. La forêt s’ouvre à vous et à votre imaginaire au travers de contes, d’ateliers " land art ", de rencontres avec un garde forestier ou encore l’observation de l’écureuil roux et de la forêt en automne. Lors de votre visite vous en apprendrez davantage sur les champignons, sur les ares et vous irez à la découverte de beaux points de vue sur la forêt.

En province de Luxembourg

Découvrez un patrimoine naturel majeur : la Grande Forêt de Saint-Hubert et sa basilique. Accompagné d’un guide visitez ce joyau architectural situé au coeur de l’Ardenne. Votre guide, Antoine Guérin vous initiera également au bain de forêt spécialement dédié à un duo parent-enfant. Le bain de forêt sera l’occasion de se livrer à des jeux et observations afin de valoriser la complicité entre un parent et son enfant. Tour à tour meneur et mené, les participants se laisseront guider par leurs sens et par la joie et le plaisir de l’instant présent, à soi, à l’autre, à la nature. Infos via la MAISONDUTOURISME

Le GAL, Groupe d’Action Locale du Pays de l’Ourthe vous donne rendez vous ces 16 et 17 octobre de 10 h à18 H au Parc Chorophylle à Dochamps. Vous découvrirez les acteurs qui transforment le bois. De l’élagueur au tourneur sur bois, en passant par le menuisier : les entreprises et artisans du Pays de l’Ourthe partageront leur passion avec vous et vous montreront leurs créations.

Infos GALPAYSDELOURTHE