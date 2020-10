Week-end des parcs et jardins ! (re) découvrez Annevoie - Namur Matin - 07/10/2020 Ces 10 et 11 octobre, week-end des Parcs et Jardins en Wallonie ! Cette initiative qui entend valoriser les parcs et les jardins de Wallonie vous invite à visiter le superbe travail réalisé par les architectes paysagers. Le programme vous convie à la découverte de lieux de prestiges tels que le Parc du Château de Freyr, les jardins du Parc Naturel de Gaume, les jardins de l'Abbaye de Villers-la-Ville, le Jarcin potager d'Ekikrok à Bossière, les Jardins de Vertumne à Ohey, le Parc d'Aurélie à Bastogne ou encore les Jardins d'O de Nismes. Jardins d'Annevoie Depuis plus de 200 ans à Annevoie, la nature anime, sans machinerie, des jeux d'eaux unique dans des jardins de styles. Depuis 5 ans, par respect pour la faune et la flore des Jardin d'Annevoie, plus aucun produit phytosanitaire (désherbants et pesticides) n'est utilisé. Et la pratique de la "fauche tardive" a été mise ne place. Lors de ce prochain week-end, vous aurez l'occasion de (re) découvrir le savoir-faire des talents de la région. Parcours avec démonstrations des artisans travaillant à la restauration du château. Un château que vous aurez, exceptionnellement l'occasion de visiter ! Samedi et diamnche de 10 h à 17h. Conférences dans l'Orangerie samedi à 15H ; Nathalie de Changy était dans Namur Matin ce mercredi...