Week-end ateliers de gestion du stress à l'Henallux - Namur Matin - 05/02/2021 Je stresse , tu stresses, nous stressons...en cette période de crise sanitaire...on ne peut pas vraiment dire que l'on soit dans un état de sérenité absolue Et encore moins les étudiants, alors que le 2eme quadri a commencé en code rouge. A l' Henallux, qui forme notamment de futurs infirmiers, on a décidé que prévenir c'était guérir et on organise à partir de ce week-end des ateliers de gestion du stress. Céline Dury est la directrice du domaine de la santé à l'Hennalux, la haute école Namur, Luiège, et Luxembourg . Elle nous confirme tout d'abord que la mise en place de ces ateliers elle est partie d'une enquête que vous avez mené sur le bien-être des étudiants