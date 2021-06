Wallonie en Fleurs : qui sera laureat ?

Wallonie en Fleurs - Namur Matin - 29/06/2021 C'est la 5 ème édition de " Wallonie en Fleurs". Jusqu'au 29 juillet des jurés professionnels vont sillonner la Wallonie pour évaluer les candidats au concours de fleurissement. Depuis 2017, "Wallonie en Fleurs" valorise ceux et celles qui mettent leur savoir-faire au service de l'amélioration du cadre de vie. Le label récompense les aménagements de l'espace public favorables à la biodiversité. Le label s’inscrit dans une démarche qui permet aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de la protection de l'environnement. Ce ne sont pas moins de 83 villes et villages qui participent. Les lauréats recevront un label de 1, 2 ou 3 fleurs. Parmi les petits nouveaux qui tentent leur chane en province de Namur il y a Doische , Florennes et Sambreville. Cette année, la biodiversité est mise en avant. Jean-Nicolas Arnould est chargé de projet pour ce label, il nous précise ce qui est concrètement demandé aux communes pour ce concours .