Vous rêvez de donner votre nom à une rue ? C'est possible ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Donner son nom à une rue... c'est envisageable ! Mais à cette fin, il y a des conditions à remplir. Tout d’abord, être une personnalité.... Ensuite, ne rien avoir fait qui puisse vous valoir une disgrâce. Enfin, être mort ... et ne plus être donc. Cette dernière condition vous la remplirez à tous les coups, mais pour les deux premières, cela reste à voir ! C'est le collège communal qui propose les nouveaux noms de rue. Ils adresse ensuite ses propositions à la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie. Le secrétaire de cette commission, section wallonne, Jean Germain, nous apprend par ailleurs qu’une rue peut changer de nom mais il faut une bonne raison. Il était l’invité de Namur Matin ce jeudi. Tous les avis de la commission de Toponymie sont disponibles aussi en ligne sur le site des archives de Wallonie... http://archives.wallonie.be/