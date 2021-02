Vous avez perdu votre animal de compagnie ? Installez l'application Animal Research

Vous avez perdu votre animal de compagnie ? Installer l'application Animal Research - Namur Matin -... Ca vous est déjà arrivé de perdre votre animal de compagnie ? Animal Research est une nouvelle application smartphone GRATUITE qui a pour but de signaler et de retrouver tout animal égaré, blessé ou décédé aperçu sur la voie publique, grâce à des photos géolocalisées. Afin de s'assurer que l'animal soit pris en charge dans les meilleurs délais, l'application permet non seulement aux utilisateurs de se contacter entre eux, mais aussi de contacter les vétérinaires, refuges et services de voirie se trouvant à proximité de l'endroit où l'animal a été localisé. Une idée qui a germé dans l'esprit de Benjamin Luppolo. Il était l'invité de Namur Matin ce jeudi