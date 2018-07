Vos brocantes de Fête Nationale en Namurois et en Brabant wallon

Brocante des Quais, c’est à Namur ce vendredi 20 juillet à partir de 18 H et grande brocante samedi en bord de Meuse

Brocante des Quais, c’est à Namur ce vendredi 20 juillet à partir de 18 H et grande brocante samedi en bord de Meuse

La Foire " Ciney Puces et Antiquités " une véritable institution depuis plus de 30 ans. Rendez vous tout ce week-end, dès vendredi 14 H pour le " déballage au cul du camion "

La Foire " Ciney Puces et Antiquités " une véritable institution depuis plus de 30 ans. Rendez vous tout ce week-end, dès vendredi 14 H pour le " déballage au cul du camion "