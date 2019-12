Vivez plus léger : " home Organising " va vous y aider ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Grâce à ce livre "Home Organising" vous allez gagner du temps et de l’argent. C’est en tout cas ce que vous promet l’auteure ! C’est parti d’une expérience personnelle, d’un déclic. D’un trop plein. Elodie Wéry est namuroise et Home Organiser depuis 10 ans. Elle a eu 3 enfants en deux ans. Elle s’est laissée submergée par les objets de puériculture. Elle a cherché une solution pour elle qu’elle a ensuite décliné en solution pour ses lecteurs. Pour elle il est important de vivre avec moins d’objets et faire place nette pour davantage d’énergie positive. Etre organisé vous permet de gagner du temps, de sérénité, de vivre avec moins d’argent. D’abord en revendant ce qu’on n’utilise plus. Le livre " Home Organising : "Ma méthode en 10 étapes" est sorti aux éditions RACINES. Il est disponible notamment dans tous les Night and Day aux prix de 19,95 La version numérique est un peu moins chère et ne vous encombrera pas !