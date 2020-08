Visite insolite à la lampe de poche du Musée du Petit Format à Viroinval - Namur Matin -... Le Musée du Petit Format est un tout petit centre d’art contemporain, installé dans la commune de Viroinval dans le sud namurois. Pour vous faire découvrir les œuvres autrement, il participe à la Nuit des musées. Les visites ont pourtant lieu l'après-midi, explication de Teastke Burgerjon, animatrice : " J’ai créé une nuit, un moment pour faire rêver les gens à partir de nos œuvres et nos collections. " L’animatrice accueille les visiteurs par petits groupes : " Je les installe sur nos escaliers qui se transforment en tribune de théâtre. Là, je leur raconte un conte original écrit par mes soins. J’adapte ce conte en fonction de l’exposition. Après cet instant, les visiteurs entrent dans la salle du musée, plongée dans le noir complet, lampe de poche à la main. Individuellement, il vont découvrir les œuvres. " Le musée du petit format existe depuis 40 ans. En 1981, pour la première fois, des amateurs d’art ont invité des artistes professionnels contemporains internationaux à envoyer une œuvre par la poste allant jusqu’au format A4. Avec ces œuvres, une exposition a été montée. Tous les deux ans, l’expérience a été réitérée. De nombreux artistes ont fait don de leurs œuvres et offert un accès à l’art contemporain au plus grand nombre. Retrouvez toutes les infos ici : https://www.museedupetitformat.be